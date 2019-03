Matig PSV ontsnapt in Venlo dankzij late treffer Lozano

PSV had het in de eerste helft lastig met VVV. De thuisploeg was de eerste 45 minuten gelijkwaardig aan de ploeg van Van Bommel, die Michal Sadílek de voorkeur gaf boven Jorrit Hendrix. Het gevaar kwam vooral van de linkerzijde, waar Angeliño en Steven Bergwijn de ruimtes wisten te vinden. Het eerste echte gevaar kwam van VVV-zijde; Peniel Mlapa schoot verrassend op doel, maar Jeroen Zoet redde na ruim tien minuten voetballen niet voor het eerst in De Koel.

De PSV-doelman vertolkte samen met Lars Unnerstall sowieso een hoofdrol voor rust. De doelman van VVV, die gehuurd wordt van PSV, redde na een minuut of 20 bijvoorbeeld prima op een inzet van Angeliño. En na ruim een halfuur voorkwam de Duitser met zijn benen ook een treffer van Bergwijn. Zoet deed niet veel voor zijn mogelijk toekomstige concurrent bij PSV onder. Hij voorkwam vlak voor rust met een katachtige reflex op een schot van Peter van Ooijen (opgeleid bij PSV) de 1-0 voor VVV.

Van Bommel grijpt in

Van Bommel besloot in de rust in te grijpen, Mohamed Ihattaren bleef achter in de kleedkamer en werd vervangen door Donyell Malen. Ihattaren had het moeilijk tegen de sterk spelende VVV-captain Danny Post, Bergwijn ging na rust op zijn positie spelen. PSV had na die ingreep wel het overwicht, maar kwam aanvankelijk nauwelijks tot kansen. Luuk de Jong was met een kopbal nog wel dichtbij de 0-1, maar ook hij stuitte op Unnerstall. Van Bommel bracht Cody Gakpo in voor een slotoffensief.

En dat slotoffensief kwam er ook. PSV zette de Venlonaren met de rug tegen de muur en vonden in de 85ste minuut uiteindelijk een gaatje. Het was Hirving Lozano die zichzelf vrij dribbelde en de bal voorbij Unnerstall punterde. Even leek het 1-1 te worden, maar Denzel Dumfries haalde een schot van Jonathan Opoku van de lijn. Zodoende blijft PSV ook na dit weekeinde koploper in de eredivisie.