Matige generale voor AZ richting CL-duel: gelijkspel tegen Telstar

Benaissa Benamar opende de score voor de club uit Velsen die in de eerste divisie uitkomt. Teun Koopmeiners benutte een strafschop voor AZ, dat woensdag het Tsjechische Viktoria Plzen ontvangt in de tweede voorronde van de Champions League.

Calvin Stengs ontbrak nog bij AZ. Trainer Slot verwacht dat zijn aanvaller woensdag wel beschikbaar is, misschien als basisspeler maar anders als invaller. Ron Vlaar viel in de tweede helft in bij de club uit Alkmaar.