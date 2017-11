Mattheij helpt PSV aan moeizame zege op Excelsior

Door Tim Niemantsverdriet



Daar had de ploeg van Phillip Cocu wel wat hulp voor nodig van Jurgen Mattheij, die vorige week ook al een ongelukkige rol speelde bij de openingstreffer van FC Utrecht. De verdediger van Excelsior was bij beide goals in de eerste helft degene die de bal het laatste zetje gaf. De eerste was een knullig eigen doelpunt. Een weliswaar lastige voorzet van Jürgen Locadia werd niet weggewerkt door Mattheij, maar pardoes het eigen doel ingelopen. Bij de 0-2 had hij wat pech. In een poging het schot van Hirving Lozano te blokken, stuurde hij de bal richting de verre hoek.



De Mexicaan, die het doelpunt wel op zijn naam kreeg, betekent het zijn tiende goal van het seizoen. Evenveel als de topscorer van PSV in het hele vorige seizoen (Gastón Pereiro). Deze jaargang komen de Eindhovenaren een stuk makkelijker tot scoren, maar in Rotterdam was er vandaag in het eerste bedrijf weinig van te maken. Kansen waren er zat voor de bezoekers, op eigen kracht kreeg het die er alleen niet in.



Dat gold voor schoten van Locadia (gered door Ögmundur Kristinsson) en Pereiro (naast), maar vooral ook na flinke kansen uit corners. Daniel Schwaab kopte op de paal, Locadia op de lat. Na dat laatste moment stuiterde de bal pardoes voor de neus van Nicolas Isimat-Mirin, vorige week nog matchwinner bij PEC Zwolle, die nu op onverklaarbare wijze miste.



Koolwijk

Een eerste mogelijkheid van het door de afwezigheid van Luigi Bruins, Jordy De Wijs (geblesseerd) en Hicham Faik (ziek) onthoofde Excelsior vlak voor rust gold als een waarschuwing. Kort na rust, nadat een doelpunt van Luuk de Jong was afgekeurd, knalde Ryan Koolwijk namens de Rotterdammers wél direct binnen. Even later leek het zelfs 2-2 te worden. Stanley Elbers veroverde de bal en mocht alleen op Jeroen Zoet af, maar de keeper redde.



Een boeiende tweede helft zou volgen, waarin PSV en vooral Locadia kansen bleef missen, maar ook Excelsior via Ali Messaoud en Mike van Duinen dicht bij een doelpunt was. Gescoord werd er niet meer, al raakte Marco van Ginkel namens de bezoekers wel nog een keer de lat en maakte Isimat-Mirin in blessuretijd nog bijna een eigen doelpunt. En zo won PSV dus opnieuw, wederom zonder goed te spelen.