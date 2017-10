Mattheij vol vertrouwen voor Rotterdamse derby

Door Tim Niemantsverdriet

Jurgen Mattheij graaft in zijn geheugen. Hij gaat alle derby’s met Sparta af die hij in zijn tijd bij Excelsior heeft meegemaakt (zes in totaal). Hij schudt zijn hoofd. ,,Nee, ik heb nog niet van ze verloren. De laatste nederlaag moet al lang geleden zijn. Tien jaar? Goh. Toen zat ik nog in de jeugd bij Sparta. Misschien was ik wel ballenjongen tijdens die wedstrijd. Of zat ik op tribune.”

Die wedstrijd was op 21 januari 2007. Op het Kasteel was Sparta met 2-1 te sterk. De bijzondere reeks sindsdien wordt door supporters op Spangen vaak geweten aan een gebrek aan derbygevoel bij hun team. Mattheij betwijfelt dat. ,, Uit kwamen we vorig seizoen goed weg in het begin. Toen had het al snel 2-0 kunnen zijn. Wat wel klopt: de ploeg die er de meeste strijd instopt, gaat vanavond winnen.”

Excelsior neemt vanavond sowieso afscheid van één bijzondere reeks. Óf het verliest voor het eerst in tien jaar, óf het pakt voor het eerst dit seizoen een punt (of meer) in eigen huis. Trainer Mitchell van der Gaag, beslist geen man van de statistieken, is er totaal niet mee bezig. ,,Ik stel geen geschiedenisboeken op.”

Humor

Een item is het wel in de spelersgroep, die slechte serie van vier verloren thuiswedstrijden. Met de nodige humor, omdat de club bizar genoeg wel al tien punten pakte buitenshuis. ,,Na onze overwinning bij ADO krijg je berichtjes van: misschien moet Excelsior voortaan altijd uit spelen. Zolang het maar niet voor extra druk zorgt, dat je daardoor de verkeerde dingen gaat doen. Tijd wordt het wel om thuis te gaan winnen. De supporters verdienen het.”

Bij een overwinning bouwt Excelsior het gat met hekkensluiter Sparta verder uit. Maar Van der Gaag vindt het nog veel te vroeg om daar conclusies aan te verbinden. ,,De tiende plaats van nu, dat zegt me niets. Het staat allemaal nog heel dicht bij elkaar. Roda JC werd een paar weken geleden afgeschreven. Het wint twee keer en staat er weer bij.”