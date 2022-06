Matthijs de Ligt en Frenkie de Jong staan voor toptransfers met gemengde gevoelens

promotie Het was weer fijn langs de lijn: racisme en supporters­rel­len in amateur­voet­bal

Twee wedstrijden in het amateurvoetbal zijn uitgelopen op supportersrellen. In Veen werd een speler racistisch bejegend en bespuugd door fans van de tegenstander. Na afloop brak een grote vechtpartij uit. In Rosmalen bekogelden supporters elkaar met vuurwerk en moest de politie de groepen uit elkaar houden. Daar waren ook Ajax- en Feyenoord-fans bij betrokken.

25 juni