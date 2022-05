Matthijs de Ligt treurt om Mino Raiola: ‘Vanaf het eerste moment wist ik dat je speciaal was’

Matthijs de Ligt deelde zondagmiddag een foto en verhaal op Instagram, nadat hij eerder op de dag met Juventus met 2-1 had gewonnen van Venezia. ,,Beste Mino, ik ben eerlijk gezegd nog niet klaar om dit bericht te schrijven en ik denk dat ik dat ook nooit zal worden. Het is te vroeg voor ons spelers, voor je familie maar vooral voor jou. Je had nog zoveel dromen te vervullen, zoveel dingen te doen. Ik dacht dat je gek was toen je me vertelde over de dingen die je van plan was, maar uiteindelijk had je altijd gelijk. Je wist hoe de wereld werkte", schrijft De Ligt in het Engels.



,,Niets is onmogelijk en dat heb je aan de hele wereld laten zien. Vanaf het moment dat ik je voor het eerst ontmoette, wist ik dat je een speciaal iemand was. Totaal anders dan ik, maar één ding hadden we gemeen. We wilden ons werk zo goed mogelijk doen en alles uit ons leven halen. Je vocht samen met je team voor je spelers en daarom was je zo geliefd bij hen allemaal. Want zoals je altijd zei: het zijn mijn zonen, mijn familie. En nu is het tijd dat we van rol moeten veranderen: jij deed alles voor ons en nu moeten we alles doen voor de mensen van wie je het meest hield, je familie. Ik beloof je dat we zullen zorgen voor alles waar je van hield, als je ‘zonen’. Je was iemand die ik altijd om hulp kon vragen, die klaar stond om voor mij te vechten, maar ook iemand met wie ik kon praten over het leven in het algemeen. Iemand die zoveel wist van bepaalde dingen dat ik boos op mezelf ben, dat ik je niet meer heb gevraagd. Ik weet zeker dat ik je op een gegeven moment meer kan vragen en je weer kan knuffelen omdat ik je nu al veel te veel mis. Ik hou van je Mino.”