Maurice Steijn over ‘pittige loting’ Ajax: ‘Guardiola vindt Brighton soms het beste voetbal van Engeland spelen’

Ajax neemt het in de groepsfase van de Europa League op tegen Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion en AEK Athene. Dat heeft de loting vanmiddag in het Zwitserse Nyon uitgewezen. Bekijk onderaan dit artikel alle poules.

Olympique Marseille, dat afgelopen seizoen als nummer drie in Frankrijk eindigde, slaagde er niet in om zich te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League. Het Engelse Brighton & Hove Albion maakte afgelopen seizoen indruk in de Premier League. Bij Brighton staan Joël Veltman, Jan Paul van Hecke en Bart Verbruggen onder contract. Het AEK Athene van Nordin Amrabat en Tom van Weert is de regerend kampioen van Griekenland.

Ajax is op het oog in de zwaarste van de acht Europa League-poules beland. Omdat de Amsterdammers in pot 1 zaten, konden ze niet gekoppeld worden aan clubs als AS Roma en Liverpool. Alleen de groepswinnaar gaat definitief door naar de knock-outfase. De nummers twee treffen de nummers drie van de Champions League in een play-offsronde, terwijl de nummer drie van de Europa League het opneemt tegen de nummer twee van de Conference League.

Ajax-coach Maurice Steijn kijkt desondanks uit naar de duels met Brighton & Hove Albion, Olympique Marseille en AEK Athene. ,,Ik vind het mooie tegenstanders”, zei hij. ,,Ik lees dat onze groep al de poule des doods wordt genoemd. Ik hou wel van uitdagingen. Brighton was de grote verrassing. Guardiola vindt ze soms het beste voetbal van Engeland spelen. Dat zegt wel iets. Olympique Marseille heeft ook een sterke ploeg en AEK Athene stond afgelopen week met een voet in de Champions League toen ze alsnog door Antwerp werden uitgeschakeld. Het is een pittige loting. Maar we gaan met volle overgave de strijd aan.”

De Amsterdammers waren de afgelopen seizoenen steeds vertegenwoordigd in de Champions League, maar eindigden afgelopen seizoen op de derde plaats in de eredivisie. Daardoor was de ploeg van Maurice Steijn veroordeeld tot de play-offs. Ajax was over twee duels te sterk voor het Bulgaarse Loedogorets, maar ging gisteravond met 0-1 onderuit in eigen huis.

West Ham en Liverpool

Conference League-winnaar West Ham United, dat zich deze zomer versterkte met Ajacieden Mohammed Kudus en Edson Álvarez, neemt het in de poulefase op tegen Olympiakos, SC Freiburg en Backa Topola. Liverpool treft LASK Linz, Union Sint-Gillis en het Toulouse van de Nederlandse spits Thijs Dallinga.

Ajax zal hopen op een soortgelijk avontuur in de Europa League als zes jaar geleden. Destijds bereikte de jonge ploeg van toenmalig coach Peter Bosz de finale, waarin Manchester United uiteindelijk te sterk was.

Complete loting Groep A: West Ham United, Olympiakos, SC Freiburg, Backa Topola

Groep B: Ajax, Olympique Marseille, Brighton & Hove Albion, AEK Athene

Groep C: Rangers FC, Real Betis, Sparta Praag, Aris Limassol

Groep D: Atalanta, Sporting CP, Sturm Graz, Rakow Czestochowa

Groep E: Liverpool, LASK Linz, Union Sint-Gillis, Toulouse

Groep F: Villarreal, Stade Rennes, Maccabi Haifa, Panathinaikos

Groep G: AS Roma, Slavia Praag, Sheriff Tiraspol, Servette FC

Groep H: Bayer Leverkusen, Qarabag, Molde, BK Häcken

Programma Europa League

