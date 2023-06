Maurice Steijn topkandidaat als nieuwe hoofdcoach van Ajax

met pollAjax ziet in Maurice Steijn de nieuwe hoofdcoach voor komend seizoen. De huidige succestrainer van Sparta, die nog een contract tot medio 2024 heeft in Rotterdam, staat op poleposition om het stokje over te nemen in Amsterdam.

Steijn brengt de directie van Sparta morgen op de hoogte van de interesse van Ajax. ,,Morgen heb ik een onderhoud met de technisch directeur”, zei Steijn zondag na de nederlaag van Sparta tegen FC Twente (1-0) in de play-offs om Europees voetbal. ,,Dan komen we naar buiten. Daar zeg ik nu niets over en dat zullen we zien. Om 10.00 uur heb ik afgesproken met Gerard Nijkamp.”

Steijn, die Sparta afgelopen seizoen op wonderbaarlijke wijze behoedde voor degradatie, maakte dit seizoen veel indruk als coach van de Rotterdammers. Sparta eindigde op de zesde plaats en haalde de finale van de play-offs om Europees voetbal. Daarin was FC Twente vanmiddag met 1-0 te sterk, nadat de heenwedstrijd donderdag op Het Kasteel in 1-1 was geëindigd door een late gelijkmaker van Ramiz Zerrouki. Steijn nam het vanmiddag op tegen zijn zoon Sem.

De 49-jarige Steijn kwam als speler uit voor ADO Den Haag en NAC Breda. Van 2005 tot 2014 was hij werkzaam als trainer bij ADO Den Haag, waar hij zich via de jeugd opwerkte tot assistent en hoofdtrainer. Steijn was exact honderd wedstrijden hoofdtrainer bij ADO Den Haag, waar hij als assistent van John van den Brom al plaatsing voor Europees voetbal bereikte. In 2014 maakte Steijn de overstap naar VVV-Venlo, waar hij vijf jaar (195 duels) werkte en waarmee hij in 2017 kampioen werd in de eerste divisie.

Na een korte periode (acht duels) bij Al-Wahda FC in de Verenigde Arabische Emiraten in 2019 was Steijn van 2020 tot 2021 trainer bij NAC Breda, waarmee hij niet wist te promoveren door de nederlaag tegen NEC in de finale van de play-offs. Na een seizoen zonder club volgde Steijn vorig jaar half april Henk Fraser al op bij Sparta, waar hij eigenlijk pas in juli zou begonnen. Steijn stapte dus vroegtijdig in met risico op degradatie, maar Steijn hield Sparta glansrijk behouden voor de eredivisie en eindigde daarin dit seizoen op de zesde plaats.

Hedwiges Maduro ook op weg naar Ajax: ‘Ik heb een stappenplan’ Hedwiges Maduro was dit seizoen belangrijk als assistent van Alex Pastoor bij Almere City, maar de 38-jarige trainer zal waarschijnlijk niet met de club meeverhuizen naar de eredivisie. Maduro werd bij ESPN gevraagd naar de interesse van Ajax en leek al meer te weten dan hij op dit moment kon vertellen. ,,Ik heb nog een jaar contract bij Almere City, maar er zijn altijd uitzonderingen. Dat heb ik bij de clubleiding ook altijd aangegeven. Bij Ajax heb ik een mooie geschiedenis liggen, maar ook bij Valencia en Sevilla. Voor die clubs sta ik altijd open. Ik heb tegen mijn manager Roger Linse gezegd dat ik me eerst wil focussen op Almere City en dat hij het me na de play-offs mag laten weten als er interesse is van andere clubs. Als het echt waar is dat Ajax mij wil hebben, dan is dat een groot compliment. De komende jaren wil ik nog assistent blijven, veel leren en mijn UEFA Pro-diploma halen. Ik ben iemand met een stappenplan.” Maduro speelde van 1999 tot 2008 voor Ajax, waar hij tot 107 wedstrijden in de hoofdmacht kwam. Daarna speelde hij achtereenvolgens voor Valencia, Sevilla, PAOK Thessaloniki, Omonia Nicosia en FC Groningen.

