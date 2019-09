Mauro Júnior bezorgt Heracles eerste zege in Enschede sinds 2012

Heracles heeft vanavond voor een stunt gezorgd door in Enschede van FC Twente te winnen. De thuisclub had de bal, maar de Almeloërs waren efficiënter. Zo leed Twente de eerste nederlaag van het seizoen: 2-3.

De eerste vijf minuten waren voor Heracles, waarin Oriol Busquets de bal bijna in eigen doel speelde, maar de eerste kans van de thuisploeg was raak. Javier Espinisa stuurde Aitor mooi weg en die werkte beheerst af. Scheidsrechter Kamphuis had even contact met de VAR, maar de treffer telde. Na de openingstreffer nam FC Twente het initiatief even over, maar dat was van korte duur.

Wat volgde was een niet al te hoogstaand aftasten van beide ploegen. FC Twente was weinig in balbezit, maar speelde fel en won de meeste duels. Zeker achterin stond de ploeg van Gonzalo Garcia goed. Heracles had het meeste van het balbezit, maar speelde slordig en in een te laag tempo om vooruit te voetballen en daardoor gevaarlijk te worden.

Volledig scherm © BSR Agency

VAR

FC Twente ging in het laatste gedeelte van de eerste helft echter beter voetballen. Dat leek na mooi werk van Oriol Busquets de 2-0 op te leveren. Javier Espinosa gaf het laatste tikje, maar de VAR greep in en zorgde ervoor dat Jochem Kamphuis de treffer afkeurde. Niet veel later schreeuwde FC Twente moord en brand bij een hoekschop die met hands van de lijn zou zijn gehaald, maar hier werd de VAR niet geraadpleegd.

Heracles was het in deze fase even helemaal kwijt en snakte naar de rust. Vlak voor dat rustsignaal kwamen de Almeloërs helemaal uit het niets echter op 1-1. Robin Pröpper schoot een bal blind weg van achteruit, maar die kwam perfect in de loop van Cyriel Dessers. Joël Drommel besloot niet uit te komen en de Belgische spits rondde beheerst af. Het werd zelfs nog erger voor de thuisploeg, dat de bal in de slotseconde van de extra tijd niet weg kreeg voor het eigen doel. De afgeslagen bal eindigde voor de voeten van Mauro Junior en die rondde knap af.

Volledig scherm © BSR Agency

Combinatievoetbal

Na rust was het duel minder attractief dan voor rust. FC Twente was veel aan de bal, probeerde de defensie van Heracles aan het wankelen te krijgen met combinatievoetbal, maar dat lukte niet veel. Espinosa kreeg een keer een mooie schietkant, maar hij besloot de bal breed te leggen, wat mislukte. Garcia bracht Emil Berggreen in plaats van Lindon Selahi, terwijl Heracles Dabney dos Santos bracht voor de onzichtbare Joey Konings.

FC Twente begon een kwartier voor tijd aan een slotoffensief, maar in die fase kreeg Heracles een dot van een kans. Van der Water zette Dessers vrij voor de goal, maar de spits treuzelde te lang. FC Twente bleef proberen, maar speelde te traag om gevaarlijk te worden. Tien minuten voor tijd gooide Mauro het duel in het slot. De kleinste man van het veld kopte knap raak. Emil Berggreen kopte de 2-3 nog binnen in de blessuretijd, maar daar bleef het bij in de Grolsch Veste.

Volledig scherm © BSR Agency