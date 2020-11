Max, Götze en Malen helpen PSV aan overtuigende zege op Willem II

Dumfries was er de laatste twee weken niet bij vanwege het coronavirus, maar was tegen Willem II al snel weer zijn oude zelf. De rechtsback denderde weer over de rechterflank van PSV, zoals in de 22ste minuut: Dumfries viel twee keer om, zette echter door en bediende Mario Götze, die er 2-0 van maakte. Een assist op mentaliteit. Daarvoor was PSV al op 1-0 gekomen via Philipp Max, die als een spits afrondde na een prima pass van Pablo Rosario.

Naast Dumfries keerde ook Cody Gakpo terug in de ploeg tegen Willem II, dat weinig in te brengen had. De 2-0 ruststand was nog een magere afspiegeling van de krachtsverhoudingen, ook omdat de afstemming tussen Eran Zahavi en Donyell Malen nog zeker niet optimaal is. Malen ging een paar keer voor eigen succes terwijl Zahavi vrij stond.

In de tweede helft was het een ander verhaal en leek het alsof de krachten wegvloeiden bij PSV. Willem II kreeg de ruimte om te voetballen en was de eerste 15 minuten na rust ook beter; invaller Ole Romeny had in die fase zelfs de 2-1 op zijn schoen, maar doelman Yvon Mvogo had tot twee keer toe een topreflex in huis, ook op de rebound van Ché Nunnely.

Na een uur kreeg PSV de grip weer terug, ook omdat Derrick Köhn rood kreeg voor een onbesuisde overtreding op Dumfries. Vlak daarvoor had Malen, na een hakballetje van Zahavi, al 3-0 moeten maken. Dat deed hij in de slotfase alsnog, na opnieuw een assist van Dumfries. Daar bleef het ook bij en dus toonde PSV herstel na de zware 4-1 nederlaag bij PAOK.

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © ANP

