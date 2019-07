Mazraoui en Tagliafico beginnen met gelijkspel tegen Sivasspor

Go A­head-doel­man Spenkelink gaat zijn geluk beproeven in Zweden

16:05 Go Ahead Eagles-doelman Mark Spenkelink wordt tot en met december verhuurd aan de Zweedse club Karlstad BK. De 22-jarige keeper uit Borne staat nog tot komende zomer onder contract in Deventer, maar had weinig perspectief op speeltijd. Met Hobie Verhulst, Jay Gorter en Lars Jansen had Spenkelink drie doelmannen voor zich in de pikorde bij Go Ahead.