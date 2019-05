Mbende toch geschorst voor duel met De Graafschap

De tv-gelden verdeeld: PEC Zwolle 12e, GA Eagles bij promotie 16e

10:57 PEC Zwolle en wellicht ook Go Ahead Eagles hebben voor komend seizoen een plek in het rechterrijtje als het gaat om de verdeling van de televisiegelden in de eredivisie. Dat blijkt uit de ranglijst die dinsdag is bekendgemaakt.