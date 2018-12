Medewerkers Heerenveen zijn klaar met onrust bij de club

De medewerkers zijn verbaasd dat de Leeuwarder Courant op 4 december al melding had gemaakt van het feit dat het Stichtingsbestuur geen draagvlak meer ziet voor algemeen directeur Luuc Eisenga. ,,Daarmee lijkt het alsof het Stichtingsbestuur er niet in slaagt de mening van haar leden buiten de media te houden. Ook is het opmerkelijk dat een journalist op de hoogte is van dat moment van overleg ‘binnen de hoogste kringen’. Wij vinden dergelijke publicaties in de media zeer ongewenst en zeker niet in het belang van de club.”