Medisch Centrum West in Alkmaar: ook Riechedly Bazoer valt geblesseerd uit bij AZ

Ook winteraanwinst Djordje Mihailovic raakte geblesseerd op de training en mist de wedstrijd tegen Volendam. De kans dat Sven Mijnans zijn debuut maakt is daarmee toegenomen. Wellicht genoopt door de vele blessures achterin zou ook Sven Mijnans zijn debuut kunnen maken voor AZ. De van Sparta overgenomen aanvallende middenvelder keek volgens Jansen zijn ogen uit op de training en is klaar om in elk geval minuten te maken.

De grootste problemen van AZ liggen in de defensie. Juist Bazoer zou de plaats innemen naast Pantelis Hatzidiakos, de enige overgebleven, fitte centrale verdediger in de A-selectie. Een hard gelag voor AZ en trainer Pascal Jansen in de titelstrijd én aan de vooravond van het naderende drukke programma met beker -en Europese wedstrijden.

Jansen blijft er evenwel rustig onder: ,,Heel vervelend dat dit nu weer is gebeurd met Riechedly. Het was een ongelukkige botsing op de training. Hij is de komende weken niet inzetbaar en mist sowieso de wedstrijd tegen Volendam, FC Utrecht (dinsdag voor de beker) en Excelsior. Toch weet ik zeker: Tegen Volendam gaat een centrale verdediger spelen die het hartstikke goed gaat doen.”

De opties voor Jansen daarvoor zijn bijna opgedroogd maar ze zijn er nog wel. Hij zou Jordy Clasie een linie naar achteren kunnen halen. Clasie speelde met name onder de vorige trainer Arne Slot op die positie en deed dat goed. Maar Clasie is juist op het middenveld aan een geweldig seizoen bezig. Ook Mees de Wit kan centraal achterin spelen. ,,Dat deed hij bij PEC Zwolle ook weleens, al was dat in een andere formatie”, aldus Jansen.

Volledig scherm Wouter Goes (l) namens Jong AZ in actie tegen TOP Oss. © Pro Shots / Marcel van Dorst

Ook zou hij de kans kunnen geven aan de achttienjarige Wouter Goes die er 22 wedstrijden in de eerste divisie op heeft zitten. ,,Daar is AZ ook wel een club naar, dat je blijft kijken naar wat er aan komt in je academie.”

Transferdeadline

Het is ook een van de redenen dat Jansen vlak voor het verstrijken van de transferdeadline begin deze week niet bij technisch directeur Max Huiberts heeft aangedrongen op een aankoop. Ook al wist hij toen al bijvoorbeeld van de ongelukkige huurling Zinho Vanheusden die steeds maar weer geblesseerd uitvalt. ,,Een speler halen op zo’n laatste dag zou hapsnapbeleid zijn, dat moet je niet willen. Ik kijk bovendien ook naar de beschikbaarheid van de spelers. Sommigen kunnen over enkele weken weer spelen. Juist wat betreft centrale verdedigers zaten we begin dit seizoen goed. We hebben Aslak Witry nog laten vertrekken omdat we wisten dat Hatzidiakos ook goed centraal is.”

Uiteraard heeft Jansen ook gekeken naar de verbanden tussen de verschillende blessures. Die zijn er niet volgens de oefenmeester. ,,Als je ze allemaal afgaat dan zijn het bijvoorbeeld geen spier- of overbelastingblessures. We monitoren alles tot in detail en we handelen pro-actief. Van Zinho wisten we dat hij een bepaalde belasting aan kan. Maar als Maxim Dekker dan wegvalt, moet Zinho er toch op. Sam Beukema valt weg door een moment in de wedstrijd, Bazoer bij een contactmoment op de training.”

De cijfers van de eredivisie

Bekijk onderaan dit artikel alle video’s over de eredivisie, alle uitslagen, het programma, de stand en alle statistieken (topscorers, gele en rode kaarten en assists). Check hier ons matchcenter!

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club. Volg ook al het (internationale) voetbal van vandaag in ons live voetbalcenter.

Programma eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Stand eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Statistieken eredivisie

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.