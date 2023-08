Meedoen is niet meer genoeg voor Feyenoord: 'Onze status is veranderd, dat is duidelijk’

GA Eagles reageert op commotie onder supporters: ‘Hadden misverstan­den kunnen voorkomen’

Go Ahead Eagles trekt het boetekleed aan als het gaat om de commotie die ontstond na de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Op de website van de club gaat algemeen directeur Jan Willem van Dop in liefst 1700 woorden in op de kritiek van veel supporters.