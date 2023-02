Meer balbezit, de beste kansen, geen strafschop: ongelukkig GA Eagles sneuvelt in bekertoernooi tegen ADO

wedstrijdverslagGo Ahead Eagles was voetballend sterker dan ADO Den Haag, dwong de meeste kansen af en had na een uur een strafschop moeten hebben. Het deed er donderdagavond vlak na elven allemaal niet meer toe in het Bingoal Stadion, waar de eredivisionist uit Deventer op ongelukkige wijze sneuvelde in het KNVB-bekertoernooi (1-0).

Het drukke programma – GA Eagles speelt zondag om 12.15 uur alweer de belangrijke competitiewedstrijd uit tegen Sparta – noopte trainer René Hake tot een flink aangepaste beginopstelling tegen ADO Den Haag.

Debutantenbal

Erwin Mulder maakte zodoende zijn officiële debuut onder de lat bij GA Eagles. Voor Xander Blomme, Jahnoah Markelo, Federico Mattiello en Sylla Sow was het hun basisdebuut. Niet present in Den Haag de geblesseerden Bas Kuipers (elleboog), Oliver Edvardsen (hamstring) en Enric Llansana (enkel). Bij ADO ontbrak spits Thomas Verheydt wegens een schorsing.

Na bijna een halfuur zonder schot tussen de palen, werd de wedstrijd in de Hofstad in het laatste kwartier van de eerste helft ineens interessant. Het was vooral GA Eagles (70 procent balbezit) dat zichzelf met een doelpunt had moeten belonen in die fase. Niet alleen had de ploeg van Hake veel de bal, het speelde ook een paar goede mogelijkheden bij elkaar.

Kansen GA Eagles

Jay Idzes kopte de bal net naast na een vrije trap van Philippe Rommens, die even later zelf dichtbij was met een bal tegen de bovenkant van de lat. Eerder had de Belg al net naast het doel van Sonny Stevens gemikt. Sylla Sow kreeg ook een meer dan uitstekende schietkans van dichtbij, na goed voorbereidend werk van Isac Lidberg. ADO-middenvelder Thomas bracht redding op de lijn. Zoals eerder al Rashaan Fernandes zijn inzet gestopt zag door Stevens. Mattiello schoot nog voorlangs.

ADO kreeg alleen via Ricardo Kishna een kans (bal naast). Met de 0-0 ruststand mocht vooral GA Eagles zich beklagen. Arbiter Van de Graaf floot niet voor duikelingen van Markelo en Absalem, die kennelijk te gretig waren op zoek naar een strafschop. Wel had de leidsman iets moeten doen aan de elleboog van Van Breemen in het gezicht van Lidberg. De Zweed ging bloedend naar de grond, maar omdat er nu eenmaal geen VAR is in deze fase van het bekertoernooi, bleef de overtreding onbestraft.

Strafschop onthouden

Rommens bleef in de rust in de kleedkamer achter, waarschijnlijk om overbelasting te voorkomen. Oppegard loste hem af. GA Eagles had nog steeds het beste van het spel en mocht zich terecht beklagen toen Sow na een uur spelen geen strafschop kreeg na shirtje trekken van Asante.

Daarom was het extra zuur dat ADO bij eigenlijk pas de tweede kans van de wedstrijd meteen prijs had in de 70ste minuut. Catic was aan de rechterkant – net na een blik wissels bij ADO – veel sneller dan Oppegard. Hij legde de bal hard voor en Zwarts schoot raak: 1-0. Mulder had geen antwoord.

Hake greep meteen in en haalde Lidberg, Mattiello en Fernandes naar de kant. Met Stokkers, Deijl en Adekanye kwamen er verse krachten bij, waarvan twee (Deijl en Adekanye) die eigenlijk altijd wel in de basis starten bij GA Eagles. Met Gerrit Nauber voor Blomme werd in de laatste tien minuten nog een extra stormram naar het front gedirigeerd door Hake.

Het baatte GA Eagles allemaal niet. ADO-trainer Dick Advocaat had kennelijk toch weer het juiste plan uitgedokterd en bleef met zijn ploeg voor de achtste keer op rij ongeslagen. GA Eagles daarentegen bleef na de opleving van vier dagen eerder tegen NEC (1-0 winst) met lege handen achter. Net als twee jaar geleden sneuvelden de Deventenaren in de achtste finales van het bekertoernooi.

KNVB-beker, achtste finales:

ADO Den Haag – Go Ahead Eagles 1-0 (0-0). 70. Joël Zwarts 1-0. Scheidsrechter: Van de Graaf. Gele kaart: Kemper (ADO Den Haag).

Opstelling ADO Den Haag: Stevens; Hall, Asante, Van Breemen, Kemper; Esajas (70. Moreo Klas), Thomas, Kishna (70. Breinburg); Catic, Zwarts (87. Rodriguez), Absalem (46. De Waal).

Opstelling GA Eagles: Mulder; Mattiello (72. Deijl), Amofa, Idzes, Fontan; Blomme (80. Nauber), Rommens (46. Oppegard), Fernandes (72. Adekanye), Markelo; Sow, Lidberg (72. Stokkers).

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.