Memphis blij voor Promes: Door Quincy trekken we de wedstrijd naar ons toe

Volledig leeg gestreden verscheen Memphis voor de camera van de NOS. ,,Alles is leeg op dit moment, maar dat was nodig om een resultaat te halen vandaag. Dit gevoel van het bereiken van een finale is voor het hele team geweldig.‘’



,,Het was een gevecht en met fases hadden we het moeilijk. We kwamen 1-0 achter, waardoor we het onszelf moeilijk maakten. Het is niet voor de eerste keer dat we terugvechten‘’, vervolgde de spits. ,,Vandaag ontbrak het mezelf aan scherpte voor de goal. Gelukkig reageerde Quincy (Promes, red.) fantastisch op een van mijn gemiste kansen. Door hem trekken we deze wedstrijd naar ons toe. Het is ook fantastisch voor hem dat hij laat zien wat voor waarde hij heeft voor het team‘’



Naast een meeslepend gevecht, werd Nederland - Engeland ook een uitputtingsslag. ,,Je ziet het bij meer jongens, op een gegeven moment is het gewoon leeg. Ik kreeg zelf al kramp toen ik de assist voor de 1-1 gaf. De power was eruit, en als je dan zo iemand nog achter de hand hebt...‘’