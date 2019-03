Memphis Depay bij Oranje wel onomstreden

Eind november werd Depay de meest waardevolle speler van het kalenderjaar in de Franse competitie. Zelfs Kylian Mbappé en Neymar, de peperdure vedettes van Paris Saint-Germain, konden niet aan zijn zestien doelpunten en dertien assists tippen. Bijna niemand hoorde je over de opvallende kleding die hij soms draagt of over de manier waarop hij met een sigaar in zijn mond al rappend een ode bracht aan zijn vijf miljoen volgers op Instagram. Zulke zaken worden er pas bijgehaald op het moment als de flamboyante aanvaller even minder presteert.

Als je diep in het hart van Ronald Koeman kijkt, dan mag Depay zich van hem ook wel wat minder op sociale media profileren. ,,Ik ben in december naar Lyon geweest. Dan praat ik ook over de kritiek die hij krijgt en zijn optreden op sociale media", vertelt de bondscoach. ,,Hij wil presteren en goals maken. Hij wil belangrijk zijn. Maar het hoort erbij dat het op momenten anders gaat zoals je zou willen. Zijn trainer maakt daarin nu bepaalde keuzes. Hij wilde graag met Lyon tegen Barcelona bewijzen hoe goed hij was en dat lukte niet. Dat was teleurstellend. Maar zijn situatie bij Oranje is totaal niet veranderd.”

Voor Koeman is Depay voorlopig onomstreden. De bondscoach is niet vergeten hoe de oud-speler van PSV en Manchester United onder zijn leiding scoorde tegen Peru (2), Portugal, Duitsland en Frankrijk. De 44-voudig international wil de eerste wedstrijden tegen Wit-Rusland en Duitsland in de EK-kwalificatie aangrijpen om te laten zien hoe goed hij kan voetballen. Depay is strijdbaar. Hij heeft niet voor niets de kop van een leeuw over zijn hele gespierde rug laten tatoeëren. Het imposante beest is voor hem het opperhoofd van de natuur. ,,Ik ben ook altijd overeind gebleven, ook als was het soms moeilijk.”