Memphis Depay geeft schoenen weg na zege: ‘Die heb ik toch niet meer nodig’

Oranje heeft een moeizame, maar toch mooie overwinning behaald tegen Wales ( 3-2 ) in de Nations League. Dat zei aanvoerder Matthijs de Ligt bij de NOS . ,,Dat we toch nog winnen na een heel zwaar seizoen is mooi. We hebben opnieuw ‘spirit’ getoond. We mogen blij zijn.”

Dat Nederland een voorsprong van 2-0 weggaf was minder goed. De Ligt: ,,We liepen snel uit, maar zij maakten net iets te snel de 2-1. Daardoor sloop er bij ons misschien toch iets van angst in de ploeg. We gaan dan vergeefs op jacht naar de 3-1, maar krijgen in de slotfase een strafschop tegen. Maar we hadden het zover niet mogen laten komen.”

Dat Oranje na de gelijkmaker van Gareth Bale in extra tijd toch nog won vond De Ligt fantastisch. ,,We hanteerden in de laatste minuut meteen maar de lange bal, on-Nederlands eigenlijk. Dan slaagt Memphis Depay er nog in te scoren ook. Dat is geweldig.”

Depay zelf gebruikte ook het woord 'geweldig’. ,,Twee avonden geleden baal je als een stekker, maar nu komt ‘ie voor mijn voeten", vertelde de spits, verwijzend naar de gemiste strafschop tegen Polen. ,,Daar had ik ook matchwinner moeten zijn. Maar dat het nu lukt is geweldig. Het is geweldig hoe Dumfries die bal doorkopt, maar het betekent ook wel iets van hoe we erin staan.”

Na de wedstijd nam Depay alle tijd voor een ereronde: ,,Ik hou wel van die interactie met het publiek. Al tijdens de warming up roepen ze mijn naam en dan steek ik een duim of een hand op. Daarmee kun je soms iemand zijn dag maken. Het is het einde van het seizoen en mijn schoenen heb ik niet meer nodig. Dus die heb ik weggegeven. “

Depay had na de wedstrijd een klein en bijzonder vrolijk onderonsje met Van Gaal. ,,Toen ik het veld in ging zei hij dat ik er maar eentje moest maken. Dus na de wedstrijd zei ik: ‘Deze is voor jou.’”

Topscorer

Dat Depay met zijn 42ste doelpunt voor Oranje alleen nog Robin van Persie (50) voor hem heeft in de lijst met topscorers allertijden, weet de aanvaller maar al te goed. ,,Ik word er ook vaak aan herinnerd. Maar natuurlijk kijk je naar boven, ik ben er vlak bij. Ik heb geen contact met Van Persie, maar ik weet zeker dat hij het ziet en dat hij blij is.”

Depay had 80 interlands nodig om Huntelaar te achterhalen. Huntelaar speelde 76 interlands maar kreeg veel minder speeltijd in Oranje dan Depay. De aanvaller van FC Barcelona stond ruim 6000 minuten voor Oranje op het veld, Huntelaar ruim 4300 minuten.

Van Persie speelde 102 interlands en kreeg ruim 7300 minuten speeltijd voor Oranje.