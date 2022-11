Memphis Depay met toestemming van Barcelona eerder teruggekeerd naar Nederland

FC Barcelona is met toestemming van FC Barcelona eerder naar Nederland gereisd om daar op weg naar het WK te werken aan zijn herstel. De aanvalsleider van Oranje had daarom verzocht bij zijn club, nadat bleek dat trainer Xavi hem niet had opgenomen in zijn selectie voor het competitieduel van vanavond in Pamplona met Osasuna. Dat is het laatste duel van Barça voor de WK-break.

Trainer Xavi sprak vorige week nog de hoop uit dat de 28-jarige spits voor aanvang van het WK nog wat speelminuten zou kunnen maken, maar dat bleek te optimistisch. Barcelona gaf Memphis daarom toestemming voor een eerder vertrek naar Nederland, maar wel met de voorwaarde dat de partijen in contact blijven over de laatste updates van zijn herstel. De 81-voudig Oranje-international (42 goals) traint voor zichzelf en meldt zich pas maandag in Zeist.

Bondscoach Louis van Gaal maakt vrijdag zijn selectie voor het WK in Qatar bekend. Van Gaal heeft herhaaldelijk gezegd dat Depay en ook Frenkie de Jong vanwege hun prestaties in Oranje min of meer zeker zijn van een plek in de groep van 26.

Memphis liet zich gisteren al zien in Amsterdam, waar hij met onder anderen Edgar Davids de première bijwoonde van de Black Panther-film Wakanda Forever.

,,Ik houd zo lang mogelijk een plek voor ze vrij, maar ze moeten wel fit zijn’’, zei de bondscoach eind september, nadat beide spelers van Barcelona geblesseerd waren geraakt in de Nations League-wedstrijd tegen Polen. ,,Zij hebben zoveel betekend voor dit Nederlands elftal. Memphis heeft doelpunten gemaakt en assists gegeven. Frenkie de Jong is ook zo belangrijk geweest. Door hem kunnen we onder de druk van de tegenstander uit voetballen. Frenkie is een bepalende factor.’’

De middenvelder keerde bij Barcelona al snel terug op het veld, maar het herstel van Depay neemt aanzienlijk langer in beslag. Zijn laatste wedstrijd was op 22 september. De spits van Oranje werd toen in Warschau kort na rust gewisseld. Depay tekende in 81 interlands voor 42 doelpunten. Dit seizoen kwam hij bij Barcelona tot slechts 131 minuten speeltijd, 116 in La Liga, 15 in de Champions League. Bij Oranje speelde hij in Polen 52 minuten.

