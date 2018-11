Memphis geniet van geweldige teamprestatie Oranje

,,Dit was een geweldige teamprestatie. Een geweldige avond. Ik geniet er van hoe we als team ontwikkelen”, zegt Depay. ,,Als we in zulke wedstrijden ook resultaat halen, dan zijn we op de goede weg. Ik denk nog steeds dat we dingen beter kunnen doen en kunnen groeien. Zowel aanvallend als verdedigend. We hebben volwassen gespeeld met veel jonge jongens in het team. Dan zie je wat we kunnen doen tegen de wereldkampioen. Hier nog even van genieten, maar we moeten nu weer door. Als we zo doorgaan kunnen we heel ver komen.”