Memphis ontbreekt tegen Wit-Rusland

LIVE | Debutant Boadu schiet Jong Oranje wéér op voorsprong

20:11 Jong Oranje aast op de eerste EK-deelname sinds 2013. De ploeg van Erwin van de Looi stuit in de EK-kwalificatiereeks voor het EK van 2012 in Hongarije vanavond in Doetinchem op Jong Portugal. Jong Oranje - Jong Portugal 2-2 8. Myron Boadu 1-0 42. Diogo Queirós 1-1 50. Teun Koopmeiners (str) 2-1 64. Gedson Fernandes (str) 2-2