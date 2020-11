Memphis over zijn rol als linksbuiten: ‘Zoals ik het vandaag invulde is lekker’

Nations LeagueMemphis Depay stond na afloop van de wedstrijd tegen Bosnië en Herzegovina (3-1 zege) met een glimlach de pers te woord. Voorafgaand aan het duel in de Nations League ging het met name over zijn rol als linksbuiten, en dat was Memphis niet ontgaan.

,,Ik had verwacht dat de eerste vraag over het leven als linksbuiten zou gaan,” grapte Memphis voor de camera van de NOS. Dat was echter niet zo, alhoewel hij even later alsnog zijn vertoonde spel mocht analyseren. ,,Het is wel zo dat ik soms wat meer meters naar achteren moet maken. Maar in balbezit probeer ik gewoon aan de bal te komen. Het maakt me niet uit waar, of dat nou tussen de linies of op links is. Mijn voorkeur is voorin, maar als ik het zoals vandaag kan invullen, dan is dat lekker.”

Memphis, die de 3-0 voor zijn rekening nam, vervolgde: ,,Ik sta niet boven het team, moet laten zien dat ik in de basis hoor. Dat dwing ik af, en dus wil ik ook belangrijk zijn. Ik heb enorm veel genoten van spelers als Arjen Robben en Robin van Persie. Ook heb ik samen met Rafael van der Vaart gespeeld. Dat heeft mij geïnspireerd.”

Het Nederlands elftal boekte zondag de eerste zege onder leiding van bondscoach Frank de Boer. ,,We hadden zo'n overwinning nodig. De laatste paar wedstrijden behaalden we niet de resultaten, dan moet je kalm blijven. En dat hebben we gedaan.”

Wijndal over klik met Mephis

Linksback Owen Wijndal was na afloop lovend over Memphis. ,,Het is een fantastische voetballer, dus het is lekker om achter hem te spelen,” vertelde Wijndal voor de camera van de NOS. De 20-jarige verdediger geeft aan een goede band met Memphis te hebben. ,,We praten veel met elkaar, zowel binnen als buiten het veld. Ik heb een klik met hem, zeker.”

Over het vertoonde spel was Wijndal ook tevreden. ,,Ik heb altijd het gevoel gehad dat we de wedstrijd over de streep zouden trekken, ook al kregen we er in de tweede helft wat minder goed druk op. Ik denk dat we nu allemaal wel naar de wedstrijd van Italië gaan kijken,” concludeerde hij.

Oranje gaat door de zege aan kop in groep 1 van de A-divisie van de Nations League met 8 punten. Polen (7 punten) en Italië (6 punten) spelen later op zondag nog tegen elkaar.

