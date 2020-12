Menig neemt revanche op Ajax met twee treffers: ‘Als ik terug kom, doe ik het maar zo’

‘Geknokt als leeuwen’

Trainer Ron Jans wist na afloop niet of FC Twente verdiend bij Ajax had gewonnen (1-2). ,,Maar het was ook niet onverdiend”, zei hij. Ajax verscheen niet op volle oorlogssterkte aan de aftrap, met het oog op het belangrijke duel met Atalanta van woensdag in de Champions League. En trainer Erik ten Hag leek met zijn wisselbeleid ook rekening te houden met de laatste groepswedstrijd van de koningsklasse. ,,Maar wie er ook spelen, ze hebben alleen maar goede spelers”, zei Jans.



,,We hebben geknokt als leeuwen”, zei Jans. ,,En we hebben ons strijdplan goed uitgevoerd. Ik vond Ajax vooral voor rust dominanter, maar wat maakt het uit. Ik heb als speler of trainer volgens mij nog nooit een uitwedstrijd tegen Ajax gewonnen. Als je als kleine club van een topclub wint, dan heeft de topclub gefaald. Deze trainer is dus blij.”