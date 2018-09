Messi laat moedig PSV kansloos met hattrick

Via Gastón Pereiro (over) en Bergwijn (naast) kreeg PSV in het eerste kwartier ook twee aardige mogelijkheden. Barcelona had vrijwel steeds de bal, maar serieuze kansen bleven lang uit. Het ging na ruim een half uur spelen mis toen PSV met net iets te veel mensen voor de bal stond. Nick Viergever maakte op de rand van het zestienmetergebied een overtreding op Ousmane Dembélé en Lionel Messi liet maar weer eens zien over een perfecte traptechniek te beschikken. De Argentijn plaatste de bal, al wegdraaiend van Jeroen Zoet, fraai in de rechterbovenhoek.



Na rust had PSV het twintig minuten lang lastig. Na die fase overleefd te hebben, pakten de Eindhovenaren het weer aardig op en kwamen ze er af en toe uit. Via Dembélé en Messi (twee maal) maakte Barcelona daarna toch nog het verschil: 4-0. Verdediger Samuel Umtiti (Barcelona) kreeg in de slotfase rood.