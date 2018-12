Met Ihattaren beschikt PSV over nieuw toptalent

Kapitaalkrachtige buitenlandse clubs joegen tot begin dit jaar als hongerige wolven op Mohammed Ihattaren (16). Het talent van PSV maakte met zijn handelingssnelheid en surplus aan techniek zoveel indruk dat hij voor meer dan de Balkenende-norm in Engeland had kunnen spelen. Zijn naam stond rond de vorige jaarwisseling hoog op het lijstje van voormalig technisch manager Marcel Brands. In maart slaagde de voetbalbaas in zijn opzet om de felbegeerde handtekening van de wettelijke vertegenwoordiger onder een driejarig PSV-contract te krijgen. Familie en zaakwaarnemer gelden als verstandige, rustige mensen. Ihatarren zelf hecht aan waarden als respect en vertrouwen. Hij nam wedstrijdsecretaris Cees van Merode (72), sinds mensenheugenis verbonden aan de PSV-jeugdopleiding, mee naar de feestelijke bijeenkomst in het kantoor van Brands. De twee kennen elkaar sinds hij op zijn achtste vanuit Utrecht-Kanaleneiland overkwam naar PSV. Niet vanuit dezelfde amateurclub als eerder bijvoorbeeld Ibrahim Afellay en Ismail Aissati (Elinkwijk), maar wel met het doel om PSV 1 te halen. SV Houten mocht een half jaar van zijn dribbels genieten en daarna haalde PSV hem al op. Het Marokkaans-Nederlandse supertalent tekende eind maart voor een verblijf tot juli 2021 in Eindhoven, waar Ihattaren gisteren een belangrijke nieuwe stap in zijn ontwikkeling zette. Voor het eerste haalde trainer Mark van Bommel de Europees kampioen van eerder dit jaar (bij Oranje onder 17) bij de training van de A-selectie, onder meer na een paar puike prestaties in de UEFA Youth League. In deze Champions League voor A-junioren viel de aanvallend ingestelde Ihattaren elke keer in positieve zin op. Er zit veel variatie in zijn aanvalsspel, waar altijd dreiging vanuit gaat. Vorige week leek een assist van hem op PSV-jeugdspits Yorbe Vertessen in het duel met FC Barcelona onder 19 bijna op tovenarij.

Bewijzen

,,Hij is al beter dan Gastón Pereiro”, zei voormalig PSV-trainer Aad de Mos afgelopen weekeinde in een praatprogramma. Een wel erg gewaagde uitspraak, omdat Ihattaren nog alles te bewijzen heeft op het hoogste niveau. De Mos is regelmatig bezoeker bij jeugdwedstrijden van PSV en was eerder ook lyrisch over bijvoorbeeld Dante Rigo en Armando Obispo. Inmiddels is zijn enthousiasme voor dit duo enigszins geluwd. Ze moeten nog flinke stappen zetten om een vaste plek in het eerste elftal van PSV te bemachtigen. Ook de ontwikkeling van Ihatarren blijft onvoorspelbaar. Voorzichtigheid en tact blijven voor PSV geboden, omdat er genoeg redenen te bedenken zijn waarom het talent van een 16-jarige niet tot ontbolstering kan komen. De afgelopen decennia liepen voorspelde en gerealiseerde roem van jonge spelers wel vaker allesbehalve parallel.



Het is niet ondenkbaar dat Ihattaren vrijdag al is opgenomen in de wedstrijdselectie van PSV tegen Excelsior. Als het tot wedstrijdminuten komt, zou dat niet eens extreem vroeg zijn. Met zijn 16 jaar en 10 maanden is Ihattaren negen maanden ouder dan Van Bommel tijdens zijn eerste eredivisieduel voor Fortuna Sittard in 1993 zelf was.



Er is ruimte ontstaan omdat de coach heeft besloten om Bart Ramselaar, Mauro Júnior en Ramon Pascal Lundqvist vandaag met Jong PSV naar Engeland te sturen. Het trio speelt vanavond een duel in het kader van de Premier League Cup, een internationale beloftencompetitie. Ihattaren kan na bijvoorbeeld Stanley Bish, Wilfred Bouma en Steven Bergwijn weer eens een PSV’er worden die op 16-jarige leeftijd zijn debuut in een officieel duel van PSV 1 maakt.