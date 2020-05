Met Letsch Klopp-kopie in Gelredome? ‘Ik ga mijn eigen weg’

Thomas Letsch wil zijn voetafdruk zetten bij Vitesse. De Duitser is meer dan een product uit de voetbalschool van Red Bull. En in Arnhem loopt ook geen kopie van PSV-coach Roger Schmidt of Jürgen Klopp van Liverpool binnen. ,,Ik zet mijn eigen accenten”, zegt hij.

Letsch (51) is begonnen met zijn klus bij Vitesse. Hij heeft voor twee jaar getekend in Arnhem. Het Nederlandse profvoetbal telt nu vier Duitse trainers. ,,Dat is blijkbaar een trend”, stelt Letsch. ,,Maar een verklaring heb ik niet. Elke club heeft zijn eigen reden voor de keuze van een trainer, denk ik.”

Lees ook Duitser Letsch tekent voor twee jaar als trainer van Vitesse Lees meer

Letsch komt bij Vitesse uit de koker van technisch directeur Johannes Spors. Die kent zijn landgenoot uit het Red Bull-netwerk. De Duitser draagt het etiket van aanvallend en attractief voetbal. De Arnhemse club wil die speelstijl terugzien, na het Wolga-catenaccio van de Rus Leonid Sloetski.

,,De visie van Vitesse sluit aan bij mijn ideeën over voetbal”, zegt Letsch. ,,Ik houd niet van passief voetbal. Ik wil een hoge intensiteit zien. Een pro-actieve mentaliteit. Veel sprints, veel beweging. Ook als we de bal niet hebben.”

,,Dan is het makkelijk te refereren aan de huidige generatie Duitse trainers. Ik heb met Schmidt gewerkt bij Red Bull Salzburg. Ik heb met Marco Rose (nu Borussia Mönchengladbach, red.) gewerkt. En iedereen kent de stijl van Klopp. Maar ik wil ik niet vergelijken. Iedere trainer heeft zijn eigen gezicht. Zijn eigen werkwijze. Ik kopieer niets. Ik ben ook niet aan Red Bull gelieerd. Ik ga mijn eigen weg. Ik heb over Vitesse ook geen contact gehad met Roger Schmidt. We hebben elkaar al lange tijd niet gesproken.”

Staat van dienst

Letsch is onbekend in Nederland. En hij heeft ook geen grote staat van dienst in Duitsland of Oostenrijk, waar hij tot dusver heeft gewerkt. Het ontslag na drie duels bij Erzgebirge Aue springt in het oog. Bij Austria Wien is hij na ruim een jaar ontslagen.

,,Aue was een uitzonderlijke situatie, waar ik verder niet dieper op inga. De klik was er niet. Austria wilde mij hebben. De club stond zevende en wilde omhoog. Dat lukte, maar de derde plaats was blijkbaar niet genoeg. Ik kijk niet te veel naar het verleden. Ik kijk vooruit. En daarvoor neem ik wel de ervaringen uit het verleden mee. Om zaken aan te passen en te verbeteren.”

Letsch noemt Vitesse ‘één van de oudste clubs’ van Nederland. Met traditie en één prijs, de KNVB-beker van 2017. ,,De eredivisie is een vooraanstaande competitie. Ik ga hier geen eindrangschikking noemen. Of het aantal punten dat we moeten halen. We moeten een plan hebben. Een voetbalplan. En Vitesse moet als club een eenheid zijn. We moeten samen succes bewerkstelligen. Of Europees voetbal het doel is? Het is de ambitie.”

Transfermarkt

Dan moet Johannes Spors met de scouting aan de slag. ,,De huidige spelersgroep is niet goed genoeg”, weet Letsch. ,,We moeten op de transfermarkt nog veel werk verzetten. Maar dat is niet gek. Belangrijke spelers (Bryan Linssen en Tim Matavz, red.) vertrekken. We zoeken spelers die aan de wensen van ons voetbal voldoen. Het voordeel is dat we veel tijd hebben. De competitie start pas in september.”

Tot die tijd gaat Letsch zijn kennis van Vitesse en Nederland uitdiepen. ,,Ik weet dat hier eerder met Herbert Neumann al een Duitse trainer heeft gewerkt. En met succes. En de aartsrivaal ken ik ook. Ik ben nog niet goed in clubnamen in Nederland. Maar de stad is Nijmegen.”