Met Midtsjø hoopt AZ weer eens te kunnen winnen: ‘Hij en Clasie zijn niet zomaar te vervangen’

De vraag is nog wel hoe lang de 28-jarige middenvelder uit Noorwegen zaterdagavond kan spelen . ,,Hij kan in elk geval geen hele wedstrijd spelen. Het is een voor de hand liggende vraag of het door zijn afwezigheid komt dat we voor de interlandbreak zo vaak hebben verloren, maar daarmee doe je de andere spelers ook weer tekort. Met Midtsjø erbij zouden we zeker sterker zijn geweest, maar Ajax is gewoon een heel sterke tegenstander en de wedstrijd tegen Bodø/Glimt werd een slijtageslag. Tegen Willem II en FC Twente hebben we gewoon niet goed gespeeld.”



Of AZ dan wel een selectie heeft die breed genoeg is om nog vierde te worden in de eredivisie is een andere terechte vraag. ,,Spelers als Clasie en ook Midtsjø zijn sleutelspelers die niet zomaar te vervangen zijn. Die behoren tot de top van de eredivisie”, aldus Jansen.