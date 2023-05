Michael Reiziger volgt Erwin van de Looi op als coach van Jong Oranje

Onenigheid in trainers­staf en onvrede over Ruud van Nistel­rooij: PSV in onrustige sfeer naar cruciaal slot

Na een dag vol overleg leidt Ruud van Nistelrooij ‘gewoon’ de training bij PSV, maar de situatie in Eindhoven oogt zorgelijk. Het einde van het wisselvallige voetbaljaar van PSV verloopt namelijk turbulent. Doordat de tweede plek afgelopen weekend niet is binnengehaald is de spanning groot. Daar komt bij dat er iets te vaak onenigheid binnen de trainersploeg van de club is en een aantal spelers ontevreden is over de aanpak van coach Van Nistelrooij.