Michael van Praag pleit voor strafrechtelijk stadionverbod: ‘Hooligan heeft behoefte aan duidelijkheid’

Michael van Praag is voor een ‘strafrechtelijk stadionverbod’. Dat zei oud-voorzitter van Ajax en de KNVB dinsdagavond bij televisieprogramma Op1 . ,,Het is het Engelse model”, zo lichtte hij toe. ,,Als je een dergelijk verbod overtreedt ga je de gevangenis in. Dat wil geen enkele hooligan.”

Zaken als het meenemen of het afsteken van vuurwerk, het gooien van voorwerpen, het betreden van het veld, zijn in Engeland een strafrechtelijk vergrijp, benadrukte Van Praag. ,,Als je je hieraan schuldig hebt gemaakt, sta je dezelfde dag nog voor de rechter. Dan loop je een groot risico een strafblad te krijgen. Dat wil niemand. De hooligan heeft behoefte aan duidelijkheid, geef hem die. In Engeland heeft het geholpen.”

Alcohol verbieden

Ook is de voormalig topbestuurder en zakenman voorstander van het verbieden van alcohol in de stadions. ,,Dat is eerder gebeurd, maar na een paar jaar is die maatregel weer afgeschaft. Zo gaat dat hier. Je ziet wat de gevolgen zijn. Veel mensen die rare dingen doen in het stadion zijn onder invloed.”

Van Praag zei zich ook vaak te ergeren aan het irritante, aanstellerige en provocerende gedrag van spelers in het veld, zoals vorige week bij de bekerfinale tussen Ajax en PSV. ,,Zeer verderfelijk. Hierin hebben clubs een grote verantwoordelijkheid om in te grijpen. In eerste instantie zouden de trainers moeten ingrijpen. Dat doen ze niet, want die staan zelf te ‘freaken’ bij de vierde man. Dan roept iedereen dat de scheidsrechter bepaalt hoever je kunt gaan. Dat is een verkeerde benadering.”