Michiel Kramer is niet langer een speler van Feyenoord

Kramer, geboren Rotterdammer, speelde sinds 2015 bij zijn jeugdliefde. In het daaraan voorafgaande seizoen had de lange aanvaller namens ADO Den Haag er lustig op los gescoord. Het eerste jaar kon Kramer bij Feyenoord nog rekenen op een basisplaats. Maar de kritiek op zijn spel nam toe, en hij verdween langzaam uit beeld. De afgelopen maanden kwam Kramer niet meer in de plannen voor van trainer Giovanni van Bronckhorst.



De laatste keer dat Kramer als Feyenoorder het nieuws haalde was in het zogenaamde kroket-incident. De aanvaller, wisselspeler in het bekerduel met Heracles Almelo eind vorig jaar, at in de rust een broodje kroket. Het kwam Kramer op veel kritiek en een reprimande te staan.