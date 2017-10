Miedema: Winnen van concurrent, dat was de opdracht

In tegenstelling tot Nederland had Noorwegen al twee wedstrijden gespeeld in de poule. Beide wedstrijden werden gewonnen.

Extra lekker

Het leek bij 0-0 te blijven, maar in blessuretijd maakte Vivianne Miedema een vreemd doelpunt omdat de Noorse keepster Ingrid Hjelmseth, in de war gebracht door Jackie Groenen, zich volledig verkeek op een voorzet. Miedema vond de zege desalniettemin verdiend. ,,Het was niet heel overtuigend van ons, maar uiteindelijk waren wij de enige ploeg die echt wilde voetballen. Dat het doelpunt in de laatste minuten valt, is dan extra lekker. De opdracht was om deze wedstrijd tegen de grootste concurrent te winnen. Dat hebben we goed gedaan.’’