Giovanni van Bronckhorst wil pas in de winterstop serieus nadenken over zijn toekomst bij Feyenoord. De clubleiding wil tijdens de winterstop rond de tafel met de trainer. In de tussentijd zullen beide partijen hun ideeën hebben over de toekomst.

Door Mikos Gouka

Feyenoord zal de periode tot de winterstop willen zien dat Feyenoord een serieuze reeks neerzet en in elk geval achter PSV en Ajax zal staan als de spelers een korte vakantie krijgen. Van Bronckhorst zegt niet bezig te zijn met zijn toekomst. De trainer wil zondag in Almelo van Heracles winnen, daar ligt zijn focus. ,,Mijn intenties? Daar ben ik helemaal niet mee bezig. Ik ben druk met het seizoen en hoe het loopt. Er komt straks een moment dat we samen gaan zitten. Maar dat is na de winterstop.’’

Dat zou nog later zijn dan de club doorgaans doet. Maar Van Bronckhorst die nog geen enkele gedachte heeft over zijn toekomst, dat klinkt vreemd. ,,Ik kan die gedachten heel goed uit zetten. Mijn toekomst is niet het belangrijkste nu. Dat is in voetbal altijd de volgende wedstrijd.’’