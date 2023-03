Mike Eerdhuijzen is geen ‘Veerman-achtige’ Volendammer: ‘Ben gewend aan Rotterdam’

Van den Berg na blessure weer in voorselec­tie Jong Oranje, ook plek voor PEC-kee­per Schende­laar

Sepp van den Berg is door bondscoach Erwin van de Looi opgenomen in de voorselectie van Jong Oranje. De 21-jarige Zwolse verdediger is net hersteld van een zware enkelblessure. Ook Jasper Schendelaar (PEC Zwolle) en Devyne Rensch uit Lelystad zijn onderdeel van de voorselectie.