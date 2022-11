Milan van Ewijk schiet Heerenveen naar drie zwaarbevochten punten tegen Excelsior

Een flink deel van de achterban meldde zich pas weer op de tribunes in het Van Donge en de Roo stadion toen de tweede helft al vijf minuten bezig was. Geef ze eens ongelijk: daar waar de bitterballen werden rondgebracht en het bier rijkelijk vloeide, was het waarschijnlijk een stuk aangenamer dan op hun tribunestoeltje. Nee, de wedstrijd tussen Excelsior en SC Heerenveen werd er niet bepaald een voor in het collectieve geheugen. Toch kwam er een winnaar: SC Heerenveen trok een 0-1 zege over de streep.



Niet de spelers vertolkten een hoofdrol op Woudestein, maar het was de videoscheidsrechter die de spotlights greep. Invaller Couhaib Driouech schoot twintig minuten voor tijd, uitgerekend tegen zijn oude werkgever, van dichtbij raak en dacht zijn ploeg aan een verdiend punt te helpen. De VAR weigerde echter mee te werken aan het Rotterdamse feestje: tot frustratie van Excelsior werd in aanloop naar de treffer hands geconstateerd bij Kenzo Goudmijn, die van dichtbij werd aangeschoten en er zelf weinig aan kon doen.