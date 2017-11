Miljoenendeal Ajax met Chinese club Guangzhou R&F

Commercieel

,,We waren de afgelopen jaren al actief op de Aziatische markt, maar voornamelijk op commercieel gebied'', zei Van der Sar. ,,Deze samenwerking draait vooral om voetbal. De jeugdopleiding is voor Ajax al decennialang ontzettend belangrijk in alles wat wij doen. Het is bekend dat het voor ons lastig is om in de huidige Europese voetbalwereld verder te groeien. Door de Ajax Coaching Academy creëren we desondanks kansen om hierin stappen te maken.''



De Chinese club, in 2011 opgericht door vastgoedontwikkelaar R&F, eindigde dit jaar als vijfde in de Super League. Vicevoorzitter Nicky Wong heeft hoge verwachtingen van de samenwerking. ,,Ajax is een club met een rijke historie. Zij hebben de beste jeugdopleiding van de wereld. Wij zijn een jonge club, maar met dezelfde filosofie als Ajax waar het gaat om de manier van spelen, maar ook met betrekking tot opleiden van jeugd.''