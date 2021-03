Minimaal vijf doelpunten in een uitwedstrijd? Zo gemakkelijk is dat niet

Het doelsaldo is in de WK-kwalificatie belangrijk. Met de 2-0 van zaterdag tegen Letland was De Boer gezien de 35 doelpogingen daarom niet tevreden. ,,We hadden zeker zeven keer moeten scoren.”



Wellicht dat Oranje tegen het nog lager geklasseerde Gibraltar in de buurt kan komen bij zijn grootste uitzege ooit. Het Nederlands elftal won in zijn geschiedenis tweemaal met 0-8. De laatste keer dat dit gebeurde was in december 1990, ruim dertig jaar geleden. Destijds werd Malta in de EK-kwalificatiewedstrijd van het veld geblazen. Marco van Basten was de grote man en maakte toen vijf treffers.