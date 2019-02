Minister Van Nieuwenhuizen, fanatiek Feyenoord-fan: ‘Ik wil weer blauwe kuiten’

Van Nieuwenhuizen (55 jaar) schat dat ze al sinds 1987 lid is van de supportersvereniging van Feyenoord. ,,Het was in elk geval vóór het EK van 1988 dat ik lid werd. Feyenoord betekent voor mij een familiegevoel’', vertelt de VVD-minister, die geboren is in Ridderkerk, nabij Rotterdam. Ze heeft al jaren een seizoenskaart. Komende woensdag bij de bekerkraker is ze er weer bij. ,,Vaak is dat doordeweeks niet mogelijk vanwege mijn werk, maar volgende week is de kamer is met reces, dat komt dus mooi uit.’’



Van Nieuwenhuizen is een groot voetbalfan. ,,Jarenlang volgde ik zowat álles. Door het werk kom ik daar niet meer aan toe en beperk ik me vooral tot Feyenoord. Die club is voor mij toch een soort rode draad in een week. Als ik voor het werk ergens in het land op bezoek ben, dan beginnen mensen vaak over Feyenoord. Ik word er eigenlijk dagelijks wel op aangesproken. Ik vind dat alleen maar leuk, hoor.’'