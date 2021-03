Miskleun Feyenoord tegen hekkensluiter FC Emmen brengt play-offs heel dichtbij

VOORBESCHOUWING Brouwers aan zijlijn tegen FC Dordrecht, Hendriks op weg naar basisplek bij GA Eagles

18 maart Luuk Brouwers is vrijdagavond de belangrijkste afwezige in de basisformatie van Go Ahead Eagles. De 22-jarige middenvelder is geschorst voor het duel met FC Dordrecht, de aftrap van de vierde en laatste periode. Spits Sam Hendriks lijkt op weg naar een basisplaats.