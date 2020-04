Misschien heb je 239 mensen bij een voetbalwedstrijd nodig, waarschijnlijk meer

Is het typisch Duitse Gründlichkeit of is het uit de lucht gegrepen? Volgens uitgelekte plannen mag er 239 man bij een wedstrijd zijn als de Bundesliga weer start. Met dat aantal is het bijna niet te doen om een voetbalwedstrijd te organiseren en uit te zenden zoals we dat nu gewend zijn.

Het lijkt heel wat. 239 personen, je verwacht ze eerder bij een toernooi dan bij een wedstrijd in het betaald voetbal zonder publiek. Want meer dan twee selecties, een trainersstaf en drie scheidsrechters, dat zou toch genoeg moeten zijn?

Volgens dat rekensommetje kom je uit op iets meer dan vijftig man. Zeg twee selecties van elk achttien man, plus twee keer een staf van acht man. Want met alleen een coach om instructies te geven ben je er niet. Hij heeft vaak meerdere assistenten. Dan is er nog de teammanager, een verzorger, arts en de keeperstrainer, want ook zit op de bank.

Wie hebben er op en om het veld wat te zoeken? Bild komt tot 126 personen. Ook dat lijkt wat ruim, want wie heb je naast de selectie en staf nog meer nodig dan de scheidsrechters? Dat zijn er slechts vier. Eentje binnen de lijnen, twee aan de lijnen en een vierde man. Dan ‘vergeten’ we nog de begeleider en waarnemer. Volgens deze telling zitten we al op 56. Zet er vier ballenjongens bij en je komt op 60. Dat is nog niet de helft.

Maar in dit verhaal heb je meer personen. Wat te denken van veiligheid? In en om stadions zijn tientallen beveiligers, stewards en politieagenten aan het werk. Ook al is er geen publiek, voor de ordehandhaving zijn ze hoe dan ook dan nodig.

Dat bleek laatst wel bij het Champions League-duel Valencia-Atalanta (3-4), toen supporters zich massaal bij het stadion verzamelden. Er was zelfs een handvol Atalanta-fans bij. Tel er maar vijftig man bij op om het ordentelijk te laten verlopen en zo’n soort scenario te voorkomen dan wel oplossen.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Het stadion bij Valencia-Atalanta is vanwege de coronacrisis al leeg, buiten komen fans alsnog samen. © REUTERS

Televisie

Los van de beveiliging, heeft de televisie ook veel mensen nodig om de wedstrijd te registreren. Ook op en om het veld. Per eredivisiewedstrijd gaat het om tientallen. Voor de eredivisie ligt de ondergrens op zo’n 35 medewerkers. Maar bij topwedstrijden kan dat zomaar het dubbele zijn. Het gaat dan om cameramannen, productiepersoneel, maar ook presentatoren en analisten met een verplaatsbare desk. Die hebben dan ook weer een visagist nodig.

Volgens Bild gaat het voor mensen op en rondom het veld alleen al om 36 personen van de televisie. Alleen, daarmee haal je het wat betreft het journaille nog niet. Tel er rustig dertig bij op. Want niet alleen FOX Sports wil uitzenden, ook de NOS. Op radio en tv. Dat geldt ook voor regionale omroepen en dan is er nog de geschreven pers.

Al zijn er dertig journalisten bij zoals in het Duitse scenario, dan nog zullen perschefs nog zorgvuldiger moeten zijn in het selecteren wie wel en niet de tribune op mogen. Dan hebben we het nog niet eens over het personeel van clubs gehad dat nodig is.

Mascotte

Nu valt de rol van de mascotte te betwijfelen als er toch geen publiek is, om facilitaire medewerkers kun je niet heen. Bij de acht aangewezen personen waar het nu in Duitsland over gaat, haal je het niet. Of de voorzitters, directeuren en hoofdsponsors blijven allemaal thuis.

Nu zit je al om en nabij de 200 personen in en om het stadion en dan hebben we het nog niet gehad over parkeerwachten, receptionisten en niet te vergeten de buschauffeur van de bezoekers. Of komen de profvoetballers bij hoge uitzondering met eigen vervoer?

Even terug naar Valencia-Atalanta van 10 maart. Het is een van de laatste wedstrijden grote wedstrijden zonder publiek. Toch was er iemand aanwezig die na één van de drie doelpunten van de thuisclub het muziekje aanzette.

Het is een van de vele handelingen, zelfs bij een wedstrijd zonder publiek. Vergeet de speaker niet. Iemand moet de opstelling printen, de stadionlichten bedienen en de koffie zetten. Het organiseren van een voetbalwedstrijd is in 2020 niet iets wat met een paar man, in alle beslotenheid kan als je die veilig wilt laten verlopen en ook wilt uitzenden voor een groot publiek. Misschien heb je 239 mensen nodig, waarschijnlijk meer.

Neem bijvoorbeeld die vier ballenjongens, is dat niet wat aan de lage kant? Meestal zijn er meer dan tien, plus een begeleider. Ook om klieren of spelbederf te voorkomen. Stel er zit er nu eentje achter de doel- en zijlijnen. Wie haalt dan de bal van de lege tribune of uit de verlaten gracht als de linksbuiten weer eens hopeloos het doel mist?

Het is straks een van de vele dilemma's als er straks in lege stadions gespeeld gaat worden.