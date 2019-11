Missie geslaagd voor Oranje na zuinig gelijkspel tegen Noord-Ierland

Met een wat flets 0-0 gelijkspel verzekerde het Nederlands elftal zich in Belfast definitief van EK-plaatsing: het eerste eindtoernooi in zes jaar. Een terechte beloning voor een nieuwe, frisse generatie internationals.

Door Sjoerd Mossou



In de hoek van Windsor Park vierden de Oranje-fans uitbundig hun feestje, samen met de spelers, na jaren van teleurstelling en desillusie. Eindelijk lonkt weer een eindtoernooi voor het Nederlands elftal, nota bene met drie groepswedstrijden in Amsterdam komende zomer.



Door het 0-0 gelijkspel tegen Noord-Ierland wordt de groepswinst nog een zware opgave, Duitsland heeft de betere papieren, maar bovenal telde nu de kwalificatie. Eind deze maand in Boekarest wacht Oranje eindelijk weer een toernooiloting om naar uit te kijken: meteen na de laatste wedstrijd van dinsdag tegen Estland kan de voorpret beginnen.

Volledig scherm Frenkie de Jong aan de bal tegen Noord-Ierland. © ANP Sport

Beloning

Het betekent een terechte beloning voor een nieuwe generatie internationals, onder bondscoach Ronald Koeman uitgegroeid tot een hecht en fris collectief. Een team waar rek in zit, maar dat zich kwalitatief kan meten met bijna iedere tegenstander. Onherroepelijk liggen de etalages in juni weer vol met oranje prullaria, en wemelt het van Terneuzen tot Winschoten weer van de ouderwetse straatfeesten.

De wedstrijd was zaterdagavond in Belfast nooit echt goed, maar met name de eerste helft was wel boeiend, gedragen door een uitzinnig thuispubliek. Wederom had de Noord-Ierse vechtploeg zich voortreffelijk ingesteld op Oranje, feilloos druk zettend op de Nederlandse sleutelspelers, en vol power en energie ten aanval trekkend.

Zo hevig als het eerder tegen Duitsland tekeer ging, was het nu niet, maar ook Oranje had het ronduit moeilijk in de openingsfase van de wedstrijd. Jasper Cillessen verslikte zich bijna toen Corry Evans voluit druk zette op de keeper. Spits Josh Magennis kopte voorlangs. Matthijs de Ligt maakte – alweer – hands in zijn eigen strafschopgebied.

Maar ontsnappen deed het Nederlands elftal pas echt na 32 minuten, kort nadat scheidsrechter Szymon Marciniak een discutabele strafschop had gegeven na hands van Joël Veltman. Cillessen deed Hans van Breukelen na, provocerend en treiterend rond de strafschopstip. Met succes zowaar: aanvoerder Steven Davis poeierde de penalty prompt hoog over.

Volledig scherm Steven Davis jaagt de strafschop over het doel van Jasper Cillessen. © Action Images via Reuters

Nederland kreeg ook zijn kansen – Steven Berghuis raakte de lat – maar veelzeggend was de wissel van Ronald Koeman na 35 minuten. Middenvelder Marten de Roon werd naar de kant gehaald voor Davy Pröpper: voor de zoveelste keer moest de bondscoach herstelwerkzaamheden verrichten na een zwakke start van zijn ploeg.

De reparatie had niettemin effect. Meteen na rust trok Oranje de wedstrijd eindelijk wat nadrukkelijker naar zich toe. Bovenal door veel rustiger te blijven in balbezit, gemakkelijker voetballend met Pröpper als verbinder op het middenveld. Tot grote kansen of flitsend voetbal leidde het bepaald niet, maar bovenal telde het resultaat in Belfast, op de drempel van het EK.