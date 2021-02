‘Mister NAC’ Ton Lokhoff als technisch directeur terug in Breda

De man die in 1969 als negenjarige in de jeugd van NAC werd opgenomen en nadien een glansrijke voetbalcarrière tegemoet ging, keert als zestiger terug in Breda om zijn grote liefde te helpen als technisch directeur. NAC heeft vanmiddag officieel bekendgemaakt dat Ton Lokhoff een driejarig contract tekent tot de medio 2024.

Hij is daarmee de opvolger van Tom Van Den Abbeele die op 3 juli 2020 zijn ontslag kreeg van algemeen directeur Mattijs Manders. Nadien was trainer Maurice Steijn gedurende twee transferwindows waarnemend technisch directeur en stelde hij de selectie naar eigen inzicht samen.

De 61-jarige Lokhoff begint op 1 april met zijn werkzaamheden bij de eerstedivionist. Daarmee is de cirkel rond voor de man die na zijn actieve loopbaan zeven jaar (1996-2003) assistent-trainer was bij NAC en in 2003 als opvolger van Henk ten Cate voor het eerst op eigen benen stond. Op 30 december 2005 kreeg Lokhoff zijn congé als hoofdtrainer van NAC.

Nadien was hij nog trainer van Excelsior (2006-2009) en VVV (2011-2013). Bovenal gedijde hij meer in de rol van assistent van Huub Stevens bij Red Bull Salzburg, PAOK Saloniki en VfB Stuttgart. Later ook nog bij WfL Wolfsburg onder Dieter Hecking. Bij die laatste club is hij actief sinds de zomer van 2014.

Promotie

Bovenal is Lokhoff in de Bredase harten gesloten als de aanvoerder die NAC in het seizoen 1992/1993 naar promotie gidste. Hij was onmiskenbaar de patron in een team met mannen als John Karelse, Ruud Brood, Peter Remie, Geert Brusselers en Pierre van Hooijdonk. Na drie seizoenen eredivisie stopte hij in 1996 op zijn 37ste met voetballen.

Verdeeld over twee periodes (1978-1982 en 1991-1996) speelde de tweevoudig international 8,5 jaar voor NAC. Zijn grootste prijs won hij met PSV waarmee hij in 1986 landskampioen werd. Verder speelde Lokhoff ook voor het Franse Nimes (1986-1988) en Feyenoord (1988-1991).