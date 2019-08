Mitroglou krijgt ‘11', PSV verkoopt aan AZ, Van den Boomen wil naar De Graafschap

De deadline van de zomerse transfermarkt in Europa komt in zicht. Nog even regent het nieuwtjes over spelers die hun contract verlengen of juist wisselen van club. Mis de komende dagen niets van de laatste geruchten en voltooide transfers in onze dagelijkse rubriek TransferTalk.

PSV verkoopt Zakaria Aboukhlal aan AZ

Volledig scherm Zakaria Aboukhlal. © BSR Agency PSV heeft de talentvolle aanvaller Zakaria Aboukhlal (19) verkocht aan AZ. Hij zou vanavond aansluiten bij Jong PSV-MVV, maar ontbreekt in de wedstrijdselectie, omdat hij overstapt naar de Alkmaarders. De Jong PSV’ers zijn inmiddels op de hoogte. Aboukhlal is al medisch gekeurd en naar verwachting maken de clubs de transfer snel bekend. Geen van de betrokken partijen heeft nu nog iets gemeld. Zaakwaarnemer Ali Dursun ook niet en hij wil de overgang bevestigen noch ontkennen. Dursun verwierf de afgelopen jaren grote bekendheid door bijvoorbeeld Frenkie de Jong te begeleiden bij al zijn stappen op weg naar de internationale top en heeft meer grote talenten in de spelersgroep die hij begeleidt. Aboukhlal had bij PSV nu nog niet veel perspectief op speeltijd bij het eerste elftal, al ziet de club hem wel als een groot talent. Hij had nog maar een contract voor een jaar en in goed overleg is nu voor een verkoop aan AZ gekozen.

Van den Boomen wil naar De Graafschap

Branco van den Boomen (24) wil van FC Eindhoven naar De Graafschap verkassen en vindt dat de leiding van FC Eindhoven mondelinge afspraken niet nakomt. Hij is maandag niet op de training verschenen en wil dat zijn huidige werkgever meewerkt aan een transfer, meldt het Eindhovens Dagblad.

Volgens Van den Boomen en zijn management heeft FC Eindhoven afgelopen week een prijs en doorverkooppercentage genoemd in een overleg met het management van De Graafschap, dat in hem is geïnteresseerd. Maar plots heeft de Eindhovense club de prijs verhoogd en dat vindt het Van den Boomen-kamp niet kunnen. Hij kan volgens zaakwaarnemer Daan Kramp sterk verbeteren bij De Graafschap en vindt ‘een woord een woord'.

De middenvelder is dit seizoen in topvorm en heeft de interesse van tal van clubs gewekt. Zo kon hij naar Polen en ook naar Verona, maar tot een akkoord kwam het niet. Nu wil hij dus verkassen naar De Graafschap. Zijn contract loopt eind dit seizoen af.

Mitroglou verruilt rugnummer 57 voor 11

Kostas Mitroglou (31) debuteerde afgelopen week met het rugnummer 57 bij PSV, maar hij heeft dat nummer alweer ingeruild. De Griekse spits ontving vandaag bij zijn officiële presentatie in Eindhoven uit handen van ‘Mister PSV’ Willy van der Kuijlen een shirt met daarop het rugnummer 11. Mitroglu neemt dat nummer over van de Mexicaanse aanvaller Hirving Lozano, die vrijdag zijn transfer naar Napoli afrondde. In de return tegen Apollon Limassol zal Mitroglou rugnummer 57 dragen, omdat hij daarmee staat ingeschreven bij de UEFA.

Atlético betaalt transferclausule van Rodrigo toch

Het leek een welles-nietesdiscussie te worden. Maar volgens Spaanse sportkrant AS verkast Rodrigo alsnog binnen 48 uur naar Atlético Madrid. De ploeg van trainer Diego Simeone is bereid om de transferclausule van 60 miljoen euro in te lossen. Daarnaast komt er in de Spaanse hoofdstad ook geld vrij door het vertrek van Angel Correa naar AC Milan.

Icardi wijst aanbiedingen van de hand

Als we de vrouw en zaakwaarneemsters van Mauri Icardi moeten geloven, blijft de Argentijnse spits ‘gewoon’ bij Inter. In La Gazetta dello Sport vertelt Wanda Nara dat ze diverse gesprekken heeft gevoerd met verschillende clubs, maar dat Icardi de beslissing zelf neemt. En dat is tot dusver niet ingaan op de aanbiedingen. ,,Ik kan moeilijk een wapen tegen zijn hoofd plaatsen. Hij wil gewoon graag blijven”, aldus zaakwaarneemster Nara, die lovend is over coach Antonio Conte. ,,Hij is een van de besten, maar Conte doet wat Inter hem vertelt om te doen.”

Leverkusen vreest vertrek Havertz

Volledig scherm Kai Havertz © EPA Peter Bosz moet nog een paar dagen in spanning afwachten of hij dit seizoen bij Bayer Leverkusen over Kai Havertz kan blijven beschikken. De 20-jarige middenvelder staat nadrukkelijk in de belangstelling van de Duitse kampioen Bayern München. ,,Er is veel belangstelling voor Kai”, zei technisch directeur Rudi Völler van Leverkusen op de Duitse tv. ,,Ik heb een vriendelijk en correct telefoongesprek gevoerd met bestuursvoorzitter Karl-Heinz Rummenigge van Bayern. Maar hij begrijpt dat we niet willen meewerken aan een transfer.”



Havertz is een van de belangrijkste spelers in het elftal van Bosz. De Duitser maakte afgelopen seizoen zeventien doelpunten in de Bundesliga. Het contract van Havertz, international van de ‘Mannschaft’, loopt nog tot de zomer van 2022. ,,We zijn ervan overtuigd dat het niet alleen voor ons, maar ook voor Kai goed is als hij nog een jaar bij Leverkusen blijft”, zei Völler. Havertz liet zich onlangs ontvallen dat hij op termijn graag een stap hogerop wil maken.

Elbers naar Waalwijk

Van blauwwit naar geelblauw voor Stanley Elbers. De aanvaller wordt voor één seizoen gehuurd door RKC van PEC.

MVV-verdediger Mbuyamba naar Barça

FC Barcelona heeft een nieuwe aanwinst binnen. De 17-jarige Xavier Mbuyamba komt over van MVV en gaat in de jeugd van Barça spelen.



Mbuyamba kwam vorig jaar elf keer in actie in de Eerste Divisie en meerdere Europese topclubs zouden achter de lange verdediger aan hebben gezeten. De keuze is nu dus op Barça gevallen.

PSV wil nog zaken doen

PSV wil nog eenmaal toeslaan op de transfermarkt. De club probeert Trent Sainsbury en Derrick Luckassen ondertussen nog van de hand te doen en is bereid om daarbij constructief mee te denken. In het geval van Sainsbury ligt een definitief afscheid voor de hand. Hij is vorig jaar transfervrij naar PSV gekomen en de Eindhovenaren hoeven bij een vertrek dus geen verliespost te boeken.

Bij Luckassen ligt de situatie wat gecompliceerder, omdat hij twee jaar geleden voor ruim vijf miljoen euro van AZ is overgenomen. Op dit moment is er nog geen concrete belangstelling voor hem, zo gaf zijn zaakwaarnemer gisteren aan. Als hij eventueel nog vertrekt, dan lijkt dat op huurbasis te gaan gebeuren.

Deze week wordt duidelijk of Ritsu Doan, Alireza Jahanbakhsh of iemand anders de club nog gaat versterken. Bij Doan gaat het om koop en Jahanbakhsh om huur, al moet hij door zijn huidige club Brighton & Hove Albion dan wel worden vrijgegeven. In Turkije melden media dat voormalig PSV’er Jeremain Lens (31) in beeld is om terug te keren in Eindhoven. Zijn naam is intern eerder wel gevallen, maar het was gisteren nog niet bekend hoe concreet de interesse van PSV in hem is.

Eintracht Frankfurt presenteert Dost

Eintracht Frankfurt heeft Bas Dost definitief binnen. De 30-jarige tekent voor drie jaar bij de nummer zes van het afgelopen Bundesligaseizoen. Lees hier meer.

RKC praat met Elbers

RKC Waalwijk wil met Stanley Elbers nog een vleugelaanvaller aan de selectie toevoegen. De Waalwijkse club is in gesprek met de 27-jarige buitenspeler, die nog een seizoen onder contract staat bij PEC Zwolle. Waarschijnlijk is er maandag nog duidelijkheid over de vraag of Elbers al dan niet naar Waalwijk komt.

RKC is niet de enige club die voor Elbers in de markt is. Er is interesse van nog twee clubs uit de eredivisie en een club uit het buitenland. Dat heeft diens zaakwaarnemer bevestigd. Ook RKC ontkent niet met Elbers in gesprek te zijn.

De voetballer uit Leiden verhuisde vorig seizoen van Excelsior naar PEC Zwolle. Hij speelde dit seizoen tegen Willem II en Vitesse. Elbers heeft een verleden bij ADO Den Haag, dat nu ook interesse zou hebben. Hij speelde verder nog voor Helmond Sport. In 118 eredivisieduels scoorde hij 12 keer en gaf hij acht assists.

Joachim op proef bij FC Den Bosch

Aurélien Joachim is op proef bij FC Den Bosch. De spits uit Luxemburg krijgt een kans om een contract te verdienen bij de huidige nummer vijftien van de eerste divisie. De 33-jarige Luxemburger voetbalde eerder in Nederland voor Willem II en RKC Waalwijk. Hij speelde 78 interlands.