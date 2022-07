Mo Ihattaren geeft tijdens oefennederlaag Ajax volgend signaal af

De landskampioen, die zonder vrije alle internationals en basisspelers zaterdag het trainingskamp in De Lutte afsloot, keek na een minuut al tegen een achterstand in Oldenzaal, toen Raphael Obermair aan het eind van een goede Paderborn-aanval stond. Een paar minuten later trok Ihattaren de stand gelijk door een aanval zelf op te zetten en met een schuiver in de lange hoek af te ronden: 1-1.

Het opkrabbelende toptalent was net als tegen SV Meppen dinsdag (3-0) de grote uitblinker. Ook tegen Paderborn toonde Ihattaren zijn techniek, overzicht en fijne trap. Toen Ajax halverwege de eerste helft een vrije trap kreeg bijvoorbeeld. De linkspoot meldde zich en krulde Ajax op voorsprong in de bovenhoek.

Interview Mo

Na een donkere periode is Mohamed Ihattaren (20) weer voetballer. De Ajacied praat open over de dood van zijn vader, die hem in Italië alsnog keihard raakte, waarna hij maandenlang laat sliep, slecht at en zelfs zijn lievelingsspel zat was. Lees hier het openhartige interview met de Utrechter.

In de eerste helft nog oogde Ajax defensief niet heel stabiel, maar na rust moest keeper Jay Gorter nog veel vaker in actie komen. Met zijn reflexen kon hij de gelijkmaker slechts uitstellen. Een elftal jonkies hield open huis en daar maakte de club uit de 2. Bundesliga dankbaar gebruik van. Met een paar desastreuze minuten leidde Patrickson Delgado de 2-3 en 2-4 in en in de slotminuut kwam doelman Gorter te laat, waardoor John Iredale de eindstand zelfs op 2-5 bepaalde.

Schreuder, voor de camera van Ziggo Sport: ,,Het verschil tussen de eerste en tweede helft was veel te groot, in die zin was het teleurstellend. Maar de afgelopen week was voor mij heel leerzaam. Ik heb heel veel spelers aan het werk gezien. Dat helpt mij enorm.”