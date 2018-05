LIVE: NEC scoort vier keer in eerste helft, mirakel in de maak?

n de akelig lege Goffert ging NEC strijdend ten onder. Een stunt leek in de lucht te hangen, maar de ploeg kwam uiteindelijk twee doelpunten tekort. Met de uitschakeling in de play-offs is het de club met de hoogste begroting van de eerste divisie niet gelukt binnen een seizoen terug te keren naar de eredivisie. De titelfavoriet op voorhand van het seizoen liep directe promotie mis door derde te eindigen in de competitie. Tegen Emmen volgde zondag de uitschakeling in de halve finale van de nacompetitie.



De geplaagde trainer koos ten opzichte van het eerste deel van de tweeluik voor een aanvallende opstelling om in De Goffert de 4-0 nederlaag weg te poetsen. Hij startte met Steeven Langil en Sven Braken in de voorhoede. Dat ging ten koste van Ferdi Kadioglu en Kevin Jansen. Anass Achahbar speelde op de positie van Jansen achter de spitsen.



NEC had de droomstart waar trainer Pepijn Lijnders op hoopte. In de vijfde minuut rommelde Achahbar de 1-0 binnen op aangeven van Langil. Drie minuten later scoorde de PEC Zwolle-huurling opnieuw. Dit keer met een halve omhaal uit een voorzet van Michael Heinloth. NEC kreeg vlak daarna kansen via Braken, die een strafschop claimde, en Heinloth. Maar de bal ging er binnen het kwartier aan de andere kant in. Alexander Bannink boorde de Nijmeegse hoop de grond in: 2-1. Waardoor NEC opnieuw vier keer moest scoren.



Daarmee verdween de Nijmeegse dadendrang, hoewel Ole Romeny meteen na de tegentreffer nog wel de 3-1op zijn schoen had. Emmen kreeg de overhand en dook een paar keer gevaarlijk op voor doelman Marco van Duin. Na een half uur spelen ontsnapte NEC toen Emmen in één aanval met twee schoten beide palen raakte. Eerst schoot Bannink op het houtwerk, waarop Stijn Gronsveld de rebound op de andere paal knalde.NEC leek dood en begraven. Maar in het slot van de eerste helft scoorde NEC toch nog twee keer. Frank Sturing tikte een afgezwaaid schot van Heinloth achter het standbeen binnen. Ver in blessuretijd, nadat Kadioglu de geblesseerde Braken had vervangen, maakte Romeny de 4-1 uit een rebound na een schot van Achahbar.



In de tweede helft kreeg NEC pas na een kwartier spelen de eerste kans. Achahbar kopte snoeihard op de lat. Vlak daarna had was Romeny dichtbij de 5-1, maar hij vond Dennis Telgenkamp op zijn weg. Twintig minuten voor tijd haalde Lijnders de jonge aanvaller naar de kant. Guus Joppen versterkte de defensie, waardoor centrale verdediger Wojciech Golla als stormram voorin ging spelen. Op een kopkans voor Achahbar na, kwam NEC niet meer in de buurt van de 5-1.