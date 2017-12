Moeizame zege op Alavés brengt Atlético naar tweede plek

Atlético had in laatste drie thuisduels al niet van Alavés weten te winnen, en ook vanavond hadden de rood-witten het lange tijd bijzonder moeilijk. Halverwege stond het nog altijd 0-0 in het Wanda Metropolitano. Pas nadat routinier Torres na 69 minuten inviel kantelde de wedstrijd: vijf minuten later tekende hij voor de winnende.