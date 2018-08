Moet Lozano nu aan de rijstwafels?

Door Maarten Wijffels



De laatste jaren onder trainer Phillip Cocu verspeelde PSV in de eredivisie bar weinig punten. Maar als het gebeurde (zie onder), was het voor driekwart rond Europese duels. Toen Cocu in het voorjaar nog mijmerde over een zesde seizoen in Eindhoven, zei hij: ,,Volgend jaar wil ik iets anders doen in de mentale voorbereiding van wedstrijden. Want ook na drie kampioenschappen blijf je op zoek naar verbetering. En op dat vlak ging het mis in het laatste seizoen in de Champions League. Toen speelden we te vaak gelijk, werden we geen kampioen.''