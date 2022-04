Mohamed Ihattaren bekroont eerste basisplaats bij Jong Ajax met goal en assist, gifbeker Volendam nog niet leeg

Ihattaren lepelde een vrije trap voor de onderbreking op het hoofd van Kenneth Taylor, die de voorsprong met het hoofd op 3-0 bracht. Kort daarvoor had de negentienjarige middenvelder ook al een aandeel in de eerste treffer van Taylor. Na een dieptepass van Ihattaren kon Mohamed Daramy de bal terugleggen op de middenvelder.

Vervolgens slaagde Ihattaren er zelf ook in om zich op het scoreformulier te melden. Na een fraaie actie van Daramy belandde de bal voor de voeten van de middenvelder, die knap raak schoot in de bovenhoek. Kort daarna werd de linkspoot onder luid gejuich van de aanwezige supporters naar de kant gehaald. De voormalig PSV’er kwam exact 365 dagen na zijn laatste treffer tot scoren en werd na Siem de Jong de tweede speler ooit met een goal voor Jong Ajax én Jong PSV.

Ihattaren viel vrijdag in bij Jong Ajax in het uitduel met NAC Breda (0-0) en maakte daarmee na 342 dagen weer speelminuten. Heitinga liet weten dat hij het fijn vond voor de jongeling dat hij weer minuten kon maken: ,,Hij heeft lang niet gevoetbald en ik ben blij voor hem dat hij zijn debuut heeft kunnen maken in dit mooie shirt. Hij staat weer op het veld. Het is een kwestie van afspraken maken met jezelf en je daaraan houden. Dat heet discipline. Het is fijn dat hij deze stap nu heeft kunnen zetten.”

Ook Brian Brobbey kreeg een basisplaats van Heitinga. De spits opende na een kwartier spelen de score vanaf elf meter. Opponent TOP Oss was duidelijk niet blij met de sterke basisformatie die de Amsterdammers het veld instuurde, zo bleek uit een stekelige tweet van de Brabanders.

Promotiekandidaat FC Volendam is het helemaal kwijt. De Noord-Hollanders verspeelden maandagavond voor de zesde keer op rij punten in de eerste divisie. Tegen Jong PSV kwam Volendam tweemaal op voorsprong, maar de ploeg van Ruud van Nistelrooy knokte zich beide keren terug in de wedstrijd. Door het puntenverlies bedraagt de voorsprong op nummer drie Excelsior, dat vrijdagavond met 3-0 onderuit ging bij Almere City, nu nog slechts drie punten.

Bij de Eindhovense beloftenploeg was miljoenenaankoop Maximiliano Romero met twee treffers van grote waarde. Volendam kwam via Bilal Ould-Chikh en Robert Mühren tot scoren, maar daar bleef het bij. Komende vrijdag komt subtopper De Graafschap op bezoek in het Kras Stadion.

Roda en NAC

Lange tijd leken Jong AZ en Roda JC allebei een punt over te houden aan hun ontmoeting in Wijdewormer, maar een kwartier voor tijd kwamen de bezoekers alsnog op voorsprong. Daarvoor had het de hulp van Jong AZ nodig: Zico Buurmeester werkte de bal ongelukkig in zijn eigen doel. In de Galgenwaard schoot Pontus Almqvist Jong FC Utrecht in blessuretijd naar een 1-0 zege op NAC. De Bredanaars blijven daardoor steken op plek negen.

