Mohamed Ihattaren krijgt volop lof na hoofdrol bij Jong Ajax: ‘Bij Arjen Robben wist je ook wat hij ging doen’

interview Marcel Boudesteyn wacht cruciale fase met PEC Zwolle: ‘We moeten terug naar de basis’

Slecht voetbal, tegenvallende resultaten, veel onrust. Marcel Boudesteyn (50) stapte begin november niet op het meest ideale moment in bij PEC als algemeen directeur. Hoe anders is de situatie een halfjaar later. De Zwollenaren pakken niet alleen punten, maar zijn tevens terug in de race. Al blijft de financiële situatie broos. ,,Daarom kunnen we niet op deze manier blijven doorgaan.”

22 april