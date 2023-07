Mohamed Ihattaren naar Turkse club? Juventus wil in elk geval dolgraag van hem af

Robert Bozenik verruilt Feyenoord definitief voor Boavista

Robert Bozenik keert niet terug bij Feyenoord. De 23-jarige Slowaakse aanvaller stapt definitief over naar Boavista. De Portugese club huurde Bozenik vorig seizoen van Feyenoord en had in die verbintenis de optie opgenomen om hem voor vast naar de club te halen.